Contrasti meteo esplosivi, il RISCHIO di TEMPESTE è concreto (Di sabato 17 aprile 2021) Evoluzione meteo con possibilità di burrasche.Gli estremi meteo delle ultime settimane devono preoccupare? Forse sì, forse no. La primavera è la stagione degli sbalzi per eccellenza, che dal punto di vista meteo climatico può realmente causare non pochi problemi. E' quel periodo dell'anno dove la transizione stagionale, più o meno turbolenta, può portarci incredibili capovolgimenti di fronte. Si può passare dal caldo al freddo in un batter di ciglia e non è che questi sbalzi ci facciano bene. Quest'anno ne stiamo davvero vedendo delle belle. Basti pensare al caldo anomalo che era esploso a fine marzo, poi è seguito un aprile finora incredibilmente dal volto decisamente più invernale che primaverile. Il clima freddo parrebbe in parte proseguire, ma sono in agguato anche i primi sbuffi roventi dal Nord Africa.

Ultime Notizie dalla rete : Contrasti meteo METEO Italia. Vortice freddo fino a inizio settimana, poi novità importanti ULTERIORI TENDENZE METEO Il meteo si manterrà fortemente dinamico l'ultima parte d'aprile. Ci ... Non sono esclusi contrasti di masse d'aria diverse proprio sull'Italia, dove ci potranno essere le ...

Meteo con TENDENZE PESSIME, altro che Primavera Non sono esclusi contrasti di masse d'aria diverse proprio sull'Italia. Le condizioni meteo instabili - perturbate domineranno probabilmente nell'ultima parte del mese, con ancora l'anticiclone ...

