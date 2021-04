CONTRALTARE GIORGIO CODEN 16 APRILE 2021 P1

Leggi su udine20

(Di sabato 17 aprile 2021) Controaltare: Sanità e Giustizia, la buona novella arriva da Pordenone dove la Procura ha chiesto l’archiviazione. Regioni che taroccano i dati, i furbetti che saltano le file per vaccinarsi per finire con i sanitari no vax che infettano i reparti ? Queste e altre domande al centro della trasmissione con protagonista l’avvocatoin veste di opinionista.