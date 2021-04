Conte | “Koulibaly? Uno dei top 3 al mondo nel suo ruolo | volevo portarlo al Chelsea”

(Di sabato 17 aprile 2021) Antonio, allenatore dell’Inter, alla vigilia della sfida contro il Napoli ha risposto così alla domanda sulle difficoltà che ci saranno per Lukaku, opposto a: “Parliamo di uno dei tre difensori più forti al, non a caso quando ero ala Londra. D’altra parte Romelu è cresciuto tantissimo, ma servirà sempre lavorare di squadra”. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Commenta per primo Antonio, allenatore dell' Inter, ha parlato di Kalidounel corso della conferenza stampa di presentazione del match contro il Napoli : 'Parliamo di uno dei tre difensori più forti al mondo, ...Antonione parla, come di consueto, nella conferenza stampa pre partita al Suning Training ... Domani affronta, che può metterlo in difficoltà. Che consigli può dargli? 'Stiamo parlando ...L'allenatore dell'Inter Antonio Conte è intervenuto nella consueta conferenza stampa alla vigilia del big match contro il Napoli.Il Napoli contro l'Inter va caccia di un posto in Champions League nel match di domani sera al Maradona nel posticipo della 31esima giornata di Serie A ...