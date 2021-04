Conte ed il gran ballo del né-né. Il mosaico di Fusi (Di sabato 17 aprile 2021) La rinascita dei Cinque Stelle sotto la leadership contiana segna in apparenza la volontà di un ritorno alle origini post-ideologiche del Movimento. Né di destra né di sinistra, infatti, è il mantra con il quale i grillini si presentarono sul palcoscenico politico prima e su quello della governabilità poi. I risultati non sono stati brillanti. Per la semplice ma non aggirabile regola che ogni scelta di governo comporta una scelta di campo. Voler ignorare questo principio altro che padroneggiare le questioni decidendo di volta in volta: di fatto significa volteggiare su di esse scartando di qua e di la a seconda delle convenienze. Un modello di non decisione che, inevitabilmente, si trasmuta nella capacità di salire su ogni carro che passa. Come è successo, per fare un esempio, sui decreti sicurezza, approvati con Salvini e disdetti con Zingaretti. Né-né sono come due pilastri che ... Leggi su formiche (Di sabato 17 aprile 2021) La rinascita dei Cinque Stelle sotto la leadership contiana segna in apparenza la volontà di un ritorno alle origini post-ideologiche del Movimento. Né di destra né di sinistra, infatti, è il mantra con il quale i grillini si presentarono sul palcoscenico politico prima e su quello della governabilità poi. I risultati non sono stati brillanti. Per la semplice ma non aggirabile regola che ogni scelta di governo comporta una scelta di campo. Voler ignorare questo principio altro che padroneggiare le questioni decidendo di volta in volta: di fatto significa volteggiare su di esse scartando di qua e di la a seconda delle convenienze. Un modello di non decisione che, inevitabilmente, si trasmuta nella capacità di salire su ogni carro che passa. Come è successo, per fare un esempio, sui decreti sicurezza, approvati con Salvini e disdetti con Zingaretti. Né-né sono come due pilastri che ...

