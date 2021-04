Contagiati a pochi giorni dal vaccino: 'Sono salvi, ma che paura di perderli'. Lo choc di una coppia di 80enni raccontato dalla figlia (Di sabato 17 aprile 2021) SENIGALLIA - A pochi giorni dal vaccino , già prenotato, Giuliana e Giorgio Rosciani contraggono il Covid . Il traguardo sembrava così vicino e invece non Sono riusciti a raggiungerlo. Hanno lottato ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 17 aprile 2021) SENIGALLIA - Adal, già prenotato, Giuliana e Giorgio Rosciani contraggono il Covid . Il traguardo sembrava così vicino e invece nonriusciti a raggiungerlo. Hanno lottato ...

Ultime Notizie dalla rete : Contagiati pochi Contagiati a pochi giorni dal vaccino: 'Sono salvi, ma che paura di perderli'. Lo choc di una coppia di 80enni raccontato dalla figlia SENIGALLIA - A pochi giorni dal vaccino , già prenotato, Giuliana e Giorgio Rosciani contraggono il Covid . Il traguardo sembrava così vicino e invece non sono riusciti a raggiungerlo. Hanno lottato per diverse ...

