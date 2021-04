Conferenza stampa Nicola | «Il mondo è degli ottimisti e noi dobbiamo esserlo»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 17 aprile 2021) Davideha parlato alla vigilia di Torino-Roma Davide, allenatore del Torino, ha parlato inalla vigilia della partita contro la Roma. OTTIMISMO – «Il nostro obiettivo è cercare di migliorare ogni giorno. Non è che studio citazioni sul momento, magari mi concentro sul come veicolare un messaggio. Ho visto un articolo del vescovo di Pinerolo il cui titolo mi piace molto: ilappartiene aglie i pessimisti sono solo spettatori. Non è che glinon sanno che le cose sono difficili, ma lavorano con entusiasmo per migliorare». MILINKOVIC-SAVIC – «È un giocatore della rosa, noi ci fidiamo. Sta sfruttando l’assenza di Sirigu. A Udine ha dimostrato di essere freddo e per noi è importante. Non deve voler strafare ma deve ...