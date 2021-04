Conferenza stampa Fonseca: «Manteniamo la nostra identità» (Di sabato 17 aprile 2021) Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino. Le sue parole Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino. Ecco le sue dichiarazioni. GIOCO DELLA ROMA – «In ogni partita abbiamo una strategia. Per quasi tutta la stagione si è detto che la Roma era la squadra che giocava meglio. In queste due partite contro l’Ajax abbiamo preparato una strategia diversa, più nella seconda gara. Noi abbiamo la nostra identità, non è questo che caratterizza la nostra squadra. Quando abbiamo bisogno di fare una strategia diversa lo facciamo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 aprile 2021) Paulo, tecnico della Roma, ha parlato inalla vigilia della gara contro il Torino. Le sue parole Paulo, tecnico della Roma, ha parlato inalla vigilia della gara contro il Torino. Ecco le sue dichiarazioni. GIOCO DELLA ROMA – «In ogni partita abbiamo una strategia. Per quasi tutta la stagione si è detto che la Roma era la squadra che giocava meglio. In queste due partite contro l’Ajax abbiamo preparato una strategia diversa, più nella seconda gara. Noi abbiamo la, non è questo che caratterizza lasquadra. Quando abbiamo bisogno di fare una strategia diversa lo facciamo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

