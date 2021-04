Conferenza stampa Farris: «Perdiamo Caicedo. Inzaghi? Ci coordina» (Di sabato 17 aprile 2021) Massimiliano Farris, vice allenatore della Lazio, presenta in Conferenza stampa la sfida contro il Benevento. Le sue dichiarazioni Massimiliano Farris, vice allenatore della Lazio, presenta in Conferenza stampa la sfida contro il Benevento. Le sue parole. CONDIZIONE – «La squadra sta bene, si è allenata bene e abbiamo Correa e Lazzari, anche se Perdiamo Caicedo. In questo momento della stagione ci stanno le squalifiche, abbiamo qualche giocatore diffidato. Sicuramente, nell’ottica della prossima settimana e delle tre partite consecutive, entreranno in gioco delle rotazioni. Oggi abbiamo ancora un allenamento prima di fare le valutazioni. Simone ci coordina». Inzaghi – «Sta meglio, stiamo aspettando solo il suo tampone ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 aprile 2021) Massimiliano, vice allenatore della Lazio, presenta inla sfida contro il Benevento. Le sue dichiarazioni Massimiliano, vice allenatore della Lazio, presenta inla sfida contro il Benevento. Le sue parole. CONDIZIONE – «La squadra sta bene, si è allenata bene e abbiamo Correa e Lazzari, anche se. In questo momento della stagione ci stanno le squalifiche, abbiamo qualche giocatore diffidato. Sicuramente, nell’ottica della prossima settimana e delle tre partite consecutive, entreranno in gioco delle rotazioni. Oggi abbiamo ancora un allenamento prima di fare le valutazioni. Simone ci».– «Sta meglio, stiamo aspettando solo il suo tampone ...

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Farris: 'Tra Pippo e Simone Inzaghi mi sento il terzo incomodo' Simone Inzaghi ancora in isolamento domiciliare per via del Covid, in conferenza stampa, così come era accaduto prima di Verona, c'è il vice Massimiliano Farris . Ai microfoni di Lazio Style Channel ...

Draghi, conferenza stampa del premier in diretta Video - La Stampa Lazio-Benevento: la conferenza di Farris Massimiliano Farris, vice allenatore della Lazio, è intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della partita di domani contro il Benevento. Queste le sue dichiarazioni.

