“Con Pierpaolo hai provato l’orgasmo?”. Dayane Mello senza freni con Giulia Salemi: la sua risposta spiazza tutti (Di sabato 17 aprile 2021) Su Mediaset Play è partito lo show di Giulia Salemi: si intitola Salotto Salemi ed è il primo programma condotto interamente dall’influencer da oltre un milione e mezzo di follower, disponibile in streaming da, grazie alla collaborazione con Naj Oleari Beauty e Mikado. Le puntate, realizzate per le properties digital di Giulia verranno ospitate ogni venerdì in contemporanea, per sei settimane, su Mediaset Play. Per la giovane si tratta di un momento d’oro, sia sul versante professionale che su quello sentimentale. Anche perché prosegue la storia con Pierpaolo Pretelli, l’ex velino conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip. Giulia Salemi ha infatti conosciuto il piccolo Leo, figlio del fidanzato e della sua ex, la modella Ariadna Romero: “Si – ha svelato ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 aprile 2021) Su Mediaset Play è partito lo show di: si intitola Salottoed è il primo programma condotto interamente dall’influencer da oltre un milione e mezzo di follower, disponibile in streaming da, grazie alla collaborazione con Naj Oleari Beauty e Mikado. Le puntate, realizzate per le properties digital diverranno ospitate ogni venerdì in contemporanea, per sei settimane, su Mediaset Play. Per la giovane si tratta di un momento d’oro, sia sul versante professionale che su quello sentimentale. Anche perché prosegue la storia conPretelli, l’ex velino conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip.ha infatti conosciuto il piccolo Leo, figlio del fidanzato e della sua ex, la modella Ariadna Romero: “Si – ha svelato ...

