Con le misure di Conte salvati 400mila posti. I numeri di Bankitalia (Di sabato 17 aprile 2021) L e misure varate dal governo Conte a sostegno dell’occupazione hanno salvaguardato 400mila posti di lavoro. E se è possibile ritenere “plausibile” una “ripresa significativa nella seconda parte dell’anno” lo si deve anche all’andamento della crescita del quarto trimestre dello scorso anno. A certificarlo è la Banca d’Italia nel suo ultimo Bollettino economico. La tenuta dell’occupazione permanente – si legge – è stata favorita dal blocco dei licenziamenti, dalla Cig e dalle altre misure di sostegno alle imprese: circa 400mila i posti di lavoro stabili tutelati da questi provvedimenti. Le posizioni lavorative temporanee si sono ridotte nel 2020 di circa 250.000 unità, più che compensate da un aumento di oltre 260.000 contratti a tempo indeterminato. Non solo. Nel ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 17 aprile 2021) L evarate dal governoa sostegno dell’occupazione hanno salvaguardatodi lavoro. E se è possibile ritenere “plausibile” una “ripresa significativa nella seconda parte dell’anno” lo si deve anche all’andamento della crescita del quarto trimestre dello scorso anno. A certificarlo è la Banca d’Italia nel suo ultimo Bollettino economico. La tenuta dell’occupazione permanente – si legge – è stata favorita dal blocco dei licenziamenti, dalla Cig e dalle altredi sostegno alle imprese: circadi lavoro stabili tutelati da questi provvedimenti. Le posizioni lavorative temporanee si sono ridotte nel 2020 di circa 250.000 unità, più che compensate da un aumento di oltre 260.000 contratti a tempo indeterminato. Non solo. Nel ...

Advertising

TeresaBellanova : Non è con la soluzione più facile, quella delle chiusure che si risolvono i problemi. Bisogna aprire e farlo in sic… - CardRavasi : 'Oggi il razzismo si manifesta in forme sottili e subdole, la sostanza però non cambia. Servono misure drastiche. S… - rtl1025 : ?? #Franceschini: 'Dal 26 aprile, con qualche giorno di anticipo rispetto all'ipotesi dei primi di maggio, potranno… - dicesaremassimo : RT @flaicgil: In corso riunione con il Ministro delle Politiche Agricole @SPatuanelli ed il Ministro del Lavoro @AndreaOrlandosp Tra i tem… - titina49 : RT @LaNotiziaTweet: Con le misure di Conte salvati 400mila posti. I numeri di Bankitalia -

Ultime Notizie dalla rete : Con misure Sport in ginocchio per il Covid ... con il 44% delle organizzazioni sportive che li offre e che intende sviluppare anche dopo la pandemia. L'indagine chiede poi un giudizio sulle misure restrittive poste dal governo. "I continui ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Aprile: Salvini detta legge. Rissa fra i ministri. Il 26 si riapre - Draghi: "Rischio ragionato" Covid - 19 - Le nuove misure Dal 26 liberi tutti: ristoranti, bar, scuole, cinema e calcetto Cosa cambia - Tornano le zone ... Non per l'azzardo delle riaperture premature, con 429 morti in 24 ore e il ...

case con riscaldamento autonomo in affitto San Donà di Piave: Centro Annunci di case con riscaldamento autonomo in affitto a San Donà di Piave: Centro da 350 euro. Scopri tutti gli annunci privati e di agenzie e scegli con Immobiliare.it la tua futura casa.

case con riscaldamento autonomo in vendita Voltido: Centro Annunci di case con riscaldamento autonomo in vendita a Voltido: Centro da 40.000 euro. Scopri tutti gli annunci privati e di agenzie e scegli con Immobiliare.it la tua futura casa.

...il 44% delle organizzazioni sportive che li offre e che intende sviluppare anche dopo la pandemia. L'indagine chiede poi un giudizio sullerestrittive poste dal governo. "I continui ...Covid - 19 - Le nuoveDal 26 liberi tutti: ristoranti, bar, scuole, cinema e calcetto Cosa cambia - Tornano le zone ... Non per l'azzardo delle riaperture premature,429 morti in 24 ore e il ...Annunci di case con riscaldamento autonomo in affitto a San Donà di Piave: Centro da 350 euro. Scopri tutti gli annunci privati e di agenzie e scegli con Immobiliare.it la tua futura casa.Annunci di case con riscaldamento autonomo in vendita a Voltido: Centro da 40.000 euro. Scopri tutti gli annunci privati e di agenzie e scegli con Immobiliare.it la tua futura casa.