Come Meghan seguirà i funerali di Filippo. Harry attanagliato dai rimorsi (Di sabato 17 aprile 2021) News L'ex attrice, seppur non sarà presente di persona, seguirà la cerimonia funebre. Nel frattempo Harry è attanagliato dai rimorsi Pubblicato su 17 Aprile 2021 Meghan Markle è la grande assente ai funerali del Principe Filippo. In rotta di collisone, assieme al marito Harry, con la Royal Family, ha deciso di starsene in California e di non volare in terra britannica Come invece ha fatto il consorte. Naturalmente per quest'ultimo il discorso è ben differente rispetto all'ex star di Suits: lui è parente stretto del marito della regina Elisabetta, essendone il nipote. Nonostante abbia fatto ritorno in patria, il 'principino' ribelle sarebbe schiacciato dai sensi di colpa per non ...

