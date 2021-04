Collega il cantante di Amici 20 al titolo del suo inedito QUIZ

(Di sabato 17 aprile 2021)ilalTutti i cantanti di20 hanno presentato al pubblico del talent i loro inediti. Nel corso dei tanti mesi di programma, ognuno di loro ha avuto la possibilità di far ascoltare più volte le proprie canzoni ed alcune di queste hanno ottenuto un discreto successo. Da Sangiovanni, che ha L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

graziewebbi : -Storia che più #rosmello di così non si poteva -Titolo della canzone 'best friends' (ha rivisto pure la collega fr… -

Ultime Notizie dalla rete : Collega cantante

Novella 2000

Il suo percorso televisivo è dei più seguiti, passando da Ballando con le Stelle a Il... ballerina anche lei di danze latine americane, il '' l'ha messa in guardia e le ha spiegato che ...Ilspagnolo che ha fatto impazzire il mondo con successi come "Sofia", "El mismo sol", ... come sempre, sarà la giornalista Paola De Simone, affiancata dalLuca Pompei, dall'...