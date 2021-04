Colleferro, 17enne aggredito in strada. Nuovo pestaggio nel paese dove fu ucciso Willy (Di sabato 17 aprile 2021) Un ragazzo di 17 anni è stato vittima di un pestaggio nel pomeriggio a Colleferro, cittadina in provincia di Roma già teatro dell’aggressione che costò la vita al giovane Willy Duarte Monteiro alcuni mesi fa. Il pestaggio odierno è avvenuto su Corso Filippo Turati. I responsabili sarebbero un gruppo di alcuni ragazzi. In serata è stato reso noto da fonti di polizia che ci sarebbero due sospettati per l'aggressione. I due ragazzi si trovano in commissariato e la loro posizione è al vaglio.La dinamica dell'aggressioneSecondo quanto ricostruito, il ragazzo picchiato era in strada con degli amici quando è stato aggredito da alcuni giovani arrivati in macchina, in circostanze e per motivi ancora da chiarire. Per le botte avrebbe riportato la frattura della mascella e del setto nasale. ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 17 aprile 2021) Un ragazzo di 17 anni è stato vittima di unnel pomeriggio a, cittadina in provincia di Roma già teatro dell’aggressione che costò la vita al giovaneDuarte Monteiro alcuni mesi fa. Ilodierno è avvenuto su Corso Filippo Turati. I responsabili sarebbero un gruppo di alcuni ragazzi. In serata è stato reso noto da fonti di polizia che ci sarebbero due sospettati per l'aggressione. I due ragazzi si trovano in commissariato e la loro posizione è al vaglio.La dinamica dell'aggressioneSecondo quanto ricostruito, il ragazzo picchiato era incon degli amici quando è statoda alcuni giovani arrivati in macchina, in circostanze e per motivi ancora da chiarire. Per le botte avrebbe riportato la frattura della mascella e del setto nasale. ...

