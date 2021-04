Cnh: salta accordo con cinese Faw per Iveco,avanti spin off (Di sabato 17 aprile 2021) Cnh Industrial non cederà Iveco alla Faw. L'azienda, in una nota, ha confermato di avere terminato le discussioni con l'azienda cinese relative al business On - Highway dell'azienda e di continuare a ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 aprile 2021) Cnh Industrial non cederàalla Faw. L'azienda, in una nota, ha confermato di avere terminato le discussioni con l'aziendarelative al business On - Highway dell'azienda e di continuare a ...

