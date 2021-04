Clamorosa rimonta del Cagliari che batte il Parma 4-3 e riapre la lotta retrocessione

(Di sabato 17 aprile 2021) Ilil4-3. Lo sfogo di Giulini, presidente del, ha sortito il suo effetto. Il Cagliai ha vinto una partitacontro il, ha vinto 4-3 e ha riaperto laper non retrocedere. Perdeva 3-1 in casa, perdeva 3-2 nel recupero e poi ha segnato due gol negli ultimi cinque minuti. Ilè salito in classifica a 25 punti, il Torino (con due partite in meno) è a 27. La Fiorentina è a 30, così come il Benevento che deve ancora giocare. L'articolo ilNapolista.

I salentini si sono imposti a Vicenza per 2 - 1, mentre la Salernitana ha vinto con unacontro il Venezia . I granata hanno prevalso 2 - 1 con la doppietta di Gondo arrivata in ...Sembra finita per la Juventus, è l'inizio della. Se lo scontro diretto finisce in pareggio ...e Stagnaro proprio alla vigilia dell'inizio del nuovo campionato sono protagonisti di una...78' Cambio anche per Iachini: esce Lorenzo Venuti ed entra Kevin Malcuit. 76' Nel Sassuolo esce Raspadori ed entra Locatelli. 75' GOL DI LOPEZ! Terzo gol del Sassuolo. Corner da sinistra, palla che es ...La doppietta del salernitano Gondo in pieno recupero permette ai granata di battere il Venezia in rimonta (2-1) rimanda all'Empoli la possibilità di festeggiare il ritorno in A già martedì sera.