Cittadella | il Comune regala il fumetto “Foiba rossa” agli alunni delle medie

(Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr – Sull’onda lunga della celebrazione del Giorno del Ricordo ildiha deciso di donare il” (edito da Ferrogallico)classi terze della locale scuola media “Luigi Pierobon.” Un dono che l’amministrazione delpadovano ha deciso di fare per “contribuire a conservare e rinnovare la memoria di una pagina drammatica della storia recente, troppo spesso dimenticata o non opportunamente valorizzata, trasmettendo l’importanza del ricordo alle nuove generazioni”, secondo quanto dichiarato dal sindaco Luca Pierobon.Il sindaco didifende “”L’iniziativa, a qualcuno, è andata decisamente di traverso. A ...

Advertising

mr_alehandro : RT @Gnaro1989: Dalle mie parti succede che il comune decide di regalare il fumetto #foibarossa ai ragazzi delle medie, fumetto edito dai ne… - Cristianpic90 : RT @marta_vomiero: Aggiornamento dal #pojanistan: Materiale di propaganda nostalgica da ventennio distribuito dal Comune di Cittadella ai… - bassanonet : Fanoli, Canova e l'orticaria: Il Comune di Cittadella lancia con Possagno una mostra sul grande litografo Michele F… - bho_alem : RT @marta_vomiero: Aggiornamento dal #pojanistan: Materiale di propaganda nostalgica da ventennio distribuito dal Comune di Cittadella ai… - maledetto_paolo : RT @marta_vomiero: Aggiornamento dal #pojanistan: Materiale di propaganda nostalgica da ventennio distribuito dal Comune di Cittadella ai… -

Ultime Notizie dalla rete : Cittadella Comune

Il Primato Nazionale

45 'della Val Trebbia' tra Rivergaro e la località Cernusca neldi Travo ( Aldo Castellari ) ... Napoli: Caserma 'Boscariello': realizzazione delladella sicurezza destinata a ...... vicino all'Ospedale, inserito in unadella Salute dove potrebbero trovare spazio molti ... su temi così importanti e di interesse, una azione concreta di rilancio. Il Sindaco non ha ...Diario Covid, a Caselle e dintorni 16 marzo: il sindaco Baracco emette l’ordinanza per la riapertura del COC, il centro operativo comunale della ...La sanità toscana è comunemente valutata tra le migliori a livello nazionale, per efficienza ed efficacia, in grado di garantire l’applicazione di principi fondamentali della sanità pubblica che sono ...