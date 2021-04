CITROËN ITALIA ANCORA IN CRESCITA NEL PRIMO TRIMESTRE 2021 CON LA QUOTA DI MERCATO DEL 5,65% (Di sabato 17 aprile 2021) A fine marzo, in un MERCATO che ha registrato 492.118 immatricolazioni complessive tra vetture e veicoli commerciali, CITROËN ITALIA ha concluso il PRIMO TRIMESTRE con un’ottima QUOTA di MERCATO pari al 5,65%, un risultato che ha confermato il trend di CRESCITA progressiva di questi ultimi anni. Prosegue il successo commerciale di CITROËN C3 che da inizio anno, con oltre 11.000 immatricolazioni, si conferma terza nel suo segmento e sesta vettura più venduta in assoluto in ITALIA. Molto apprezzata da parte degli ITALIAni anche la nuova CITROËN C4, disponibile sia con motorizzazioni termiche che nella versione 100% elettrica, quest’ultima prescelta dai clienti del marchio del Double ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 17 aprile 2021) A fine marzo, in unche ha registrato 492.118 immatricolazioni complessive tra vetture e veicoli commerciali,ha concluso ilcon un’ottimadipari al 5,65%, un risultato che ha confermato il trend diprogressiva di questi ultimi anni. Prosegue il successo commerciale diC3 che da inizio anno, con oltre 11.000 immatricolazioni, si conferma terza nel suo segmento e sesta vettura più venduta in assoluto in. Molto apprezzata da parte deglini anche la nuovaC4, disponibile sia con motorizzazioni termiche che nella versione 100% elettrica, quest’ultima prescelta dai clienti del marchio del Double ...

Advertising

LeasePlanItalia : Citroën Ami, l'auto elettrica piccolissima è arrivata in Italia. Si può guidare anche senza patente. Scopri autonom… - videomotorsIT : Citroën Ami: consegnato il primo esemplare in Italia // - ClubAlfaIt : Nuova Citroën C3 conferma il suo successo in Italia #Citroen - grifeo : La mia #Citroën XM Turbo CT (che chiamo Ximena) si è fatta bella e splendente #citroenxm #citroenfanphoto… - ABMnewscom : NUOVA CITROËN C3 CONFERMA IL SUO SUCCESSO IN ITALIA E PROPONE OFFERTE MOLTO COMPETITIVE -

Ultime Notizie dalla rete : CITROËN ITALIA La Scuderia Aspromonte parteciperà allo slalom Calanna - Laganadi. Ai nastri di partenza l'on. Cannizzaro ... uno dei piloti più fedeli e affezionati ai gloriosi colori della scuderia più antica d'Italia, che tante emozioni ha regalato ai suoi tifosi nei decenni ormai passati. In gruppo A la Scuderia ...

Chiaramonte, scatta con le ricognizioni la 52Salita dei Monti Iblei: domenica la gara in salita unica Tra le agili vetture del gruppo E1 Italia occhi puntati su Mario e Antonio Cusumano, ambedue su Renault 5 per le insegne della Catania Corse. NELLA FOTO, Giovanni Cassibba - -

Arriva in Italia il primo SUV ibrido targato Citroën Rinnovabili ... uno dei piloti più fedeli e affezionati ai gloriosi colori della scuderia più antica d', che tante emozioni ha regalato ai suoi tifosi nei decenni ormai passati. In gruppo A la Scuderia ...Tra le agili vetture del gruppo E1occhi puntati su Mario e Antonio Cusumano, ambedue su Renault 5 per le insegne della Catania Corse. NELLA FOTO, Giovanni Cassibba - -