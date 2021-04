Ciclismo, Thibaut Pinot: “Parteciperò al Giro d’Italia solo se sarò al 100%” (Di sabato 17 aprile 2021) Thibaut Pinot potrebbe non essere ai nastri di partenza del prossimo Giro d’Italia. Il corridore transalpino, in un’intervista rilasciata a l’Equipe, ha spiegato che vorrebbe fare il massimo alla Corsa Rosa e la sua presenza sarà legata al miglioramento della condizione fisica. “È previsto che io vada al Giro, ma non ci andrò se non sarò al 100%. Se sono al 95% non vado, questo è sicuro, perché è la corsa più difficile e non voglio rivivere l’ultimo Tour e l’ultima Vuelta. Faremo un bilancio dopo il Tour of The Alps e, anche se abbiamo altri piani nel caso in cui dovesse andare male, parto con l’obiettivo di correre il Giro“. Nel caso in cui Pinot non riuscisse a trovare la condizione giusta per prendere parte ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021)potrebbe non essere ai nastri di partenza del prossimo. Il corridore transalpino, in un’intervista rilasciata a l’Equipe, ha spiegato che vorrebbe fare il massimo alla Corsa Rosa e la sua presenza sarà legata al miglioramento della condizione fisica. “È previsto che io vada al, ma non ci andrò se nonal. Se sono al 95% non vado, questo è sicuro, perché è la corsa più difficile e non voglio rivivere l’ultimo Tour e l’ultima Vuelta. Faremo un bilancio dopo il Tour of The Alps e, anche se abbiamo altri piani nel caso in cui dovesse andare male, parto con l’obiettivo di correre il“. Nel caso in cuinon riuscisse a trovare la condizione giusta per prendere parte ...

