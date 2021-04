Christian De Sica, le fan reagiscono: “Anche adesso lo sei…” (Di sabato 17 aprile 2021) La foto di Christian De Sica provoca reazioni, le fan reagiscono: “Anche adesso lo sei…”, ecco cosa è successo all’attore. (screenshot video)Ci sono davvero pochi dubbi: Christian De Sica è uno degli attori italiani più amati e Anche sui social network non c’è un post che non passi inosservato. Capita così che l’attore pubblichi una sua vecchia foto, sottolineando: “Quando facevo il modello…”. Il suo post – tra il serio e il faceto – provoca decine e decine di reazioni da parte dei suoi fan, in particolare del pubblico femminile che segue il suo profilo Instagram. Ti potrebbe interessare Anche questo articolo-> Brando chi é, il figlio regista di Christian De ... Leggi su ck12 (Di sabato 17 aprile 2021) La foto diDeprovoca reazioni, le fan: “lo”, ecco cosa è successo all’attore. (screenshot video)Ci sono davvero pochi dubbi:Deè uno degli attori italiani più amati esui social network non c’è un post che non passi inosservato. Capita così che l’attore pubblichi una sua vecchia foto, sottolineando: “Quando facevo il modello…”. Il suo post – tra il serio e il faceto – provoca decine e decine di reazioni da parte dei suoi fan, in particolare del pubblico femminile che segue il suo profilo Instagram. Ti potrebbe interessarequesto articolo-> Brando chi é, il figlio regista diDe ...

Advertising

LorenzoOlivier : RT @AndrexMarlow: 'Rischio ragionato' . Draghi (Conferenza Stampa 2021). = 'Vattela a pija ner culo'. Christian De Sica (Natale in India 20… - LobbaLuisa : RT @AndrexMarlow: 'Rischio ragionato' . Draghi (Conferenza Stampa 2021). = 'Vattela a pija ner culo'. Christian De Sica (Natale in India 20… - tohackyourself : La mia testa comunque funziona a flash da un pensiero all'altro senza soluzione di continuità mentre ordinavo le pi… - Silvia_Arosio : Grata al maestro Franco Miseria per aver condiviso l’articolo del numero di gennaio di #riflettorisumagazine, dedic… - elit1096 : @immasavaresee No, non si sente Christian De Sica si chiama semplicemente tik tok -