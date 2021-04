Chiara Ferragni, tutte pazze per le nuove sneakers: subito esaurite. Ma ecco quanto costano (Di sabato 17 aprile 2021) In pratica tutto quello che tocca Chiara Ferragni diventa oro. L’influencer e moglie di Fedez sta vivendo un momento magico e non solo dal punto di vista privato. Ha da poco dato alla luce la sua secondogenita, Vittoria, che sin dalle prime ore di vita è protagonista assoluta di Instagam, ma anche sotto il lato professionale le soddisfazioni arrivano di continuo. Solo pochi giorni la neo mamma bis ha fatto il suo ingresso nel Cda di Tod’s, mossa che è valsa al gruppo calzaturiero un balzo in borsa del 14% nella seduta successiva alla comunicazione della notizia, senza contare che è sempre più lanciata nel mondo della moda con le collezioni del brand che porta il suo nome. Collezioni che stanno letteralmente andando a ruba nonostante i prezzi non proprio economici.



