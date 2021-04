Chi sono gli attori della finanza alternativa che offrono servizi innovativi per le Pmi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 aprile 2021) Inizio con una ovvietà: la ricerca di capitali e di finanziamenti per micro-piccole imprese è molto difficile, per limiti strutturali del sistema creditizio e per la atavica arretratezza in termini di cultura aziendale dell’imprenditore nostrano che mostra una resistenza profonda al cambiamento. Per natura, in molti contestinostra vita, mentre fuori il mondo cambia “gestione” di continuo, noi spesso rimaniamo sul marciapiede, indecisi sul da farsi. Restiamo fermi a metà tra una situazione che ormai si è esaurita e una nuova che ci desta mille dubbi e che potrebbe anche non fornire la soluzione. Ma ciò non deve frenare l’obbligo di provare. Perché nella gestione aziendale il cancro incurabile non è provare e sbagliare, ma stare fermi per paura di sbagliare. Premessa necessaria per sollecitare la consapevolezza che gli strumenti di...