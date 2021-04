Chi era Helen McCrory, l’attrice che ha offuscato i funerali del principe Filippo sui giornali inglesi (video) (Di sabato 17 aprile 2021) Oggi sull’Independent campeggia in apertura della prima pagina la morte di Helen McCrory, attrice britannica nota per i suoi ruoli nella serie televisiva Peaky Blinders e nella saga di Harry Potter, dove ha interpretato Narcissa Malfoy. Chi era Helen McCrory La collocazione che il quotidiano britannico ha dato alla notizia, proprio nel giorno dei funerali del principe Filippo, rende l’idea di quale emozione abbia suscitato la prematura scomparsa dell’attrice inglese, 52 anni, sposata con un altro attore popolarissimo anche in Italia. A darne l’annuncio sui social è stato appunto il marito, l’attore Damian Lewis. La McCroy 52 anni è morta, “dopo un’eroica battaglia contro il cancro”. Lewis ha scritto nel posta che la moglie “è morta pacificamente a casa ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 aprile 2021) Oggi sull’Independent campeggia in apertura della prima pagina la morte di, attrice britannica nota per i suoi ruoli nella serie televisiva Peaky Blinders e nella saga di Harry Potter, dove ha interpretato Narcissa Malfoy. Chi eraLa collocazione che il quotidiano britannico ha dato alla notizia, proprio nel giorno deidel, rende l’idea di quale emozione abbia suscitato la prematura scomparsa delinglese, 52 anni, sposata con un altro attore popolarissimo anche in Italia. A darne l’annuncio sui social è stato appunto il marito, l’attore Damian Lewis. La McCroy 52 anni è morta, “dopo un’eroica battaglia contro il cancro”. Lewis ha scritto nel posta che la moglie “è morta pacificamente a casa ...

