Chi è Tancredi Cantù Rajnoldi di Amici 20? Età e Instagram

Leggi su novella2000

(Di sabato 17 aprile 2021) Tutto quello che c’è da sapere su, cantante di20, dall’età, al percorso nel talent show, a dove seguirlo sui social e. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 2001Luogo di Nascita: MilanoEtà: 19 anniAltezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: informazione non disponibileProfessione: cantanteFidanzato:è singleFigli:non ha figliTatuaggi: non ha L'articolo proviene da Novella 2000.