Chelsea-Manchester City, le formazioni ufficiali

Alle 18.30 Chelsea e Manchester City si affronteranno nella splendida cornice di Wembley per la semifinale di FA Cup. Ecco le scelte definitive di Tuchel e Guardiola:

Chelsea (3-4-3): Kepa; Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger; James, Jorginho, Kanté, Chilwell; Ziyech, Werner, Mount. All. Tuchel.

Manchester City (4-2-3-1): Steffen; Cancelo, Dias, Laporte, Mendy; Rodrigo, Fernandinho (C); De Bruyne, Torres, Sterling; Jesus. All. Guardiola.

