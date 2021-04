Chelsea-Manchester City, infortunio per De Bruyne: problema alla caviglia per il belga (Di sabato 17 aprile 2021) Kevin De Bruyne ha accusato un problema fisico nel corso del minuto 48 di Chelsea-Manchester City: il terzino dei Citizens è costretto ad abbandonare il match a causa di un problema alla caviglia destra. Il belga di è accasciato a terra in seguito a un contrasto con Kanté, e non ce l’ha fatta a continuare: al suo posto è entrato Foden. Saranno da valutare le sue condizioni, soprattutto in vista della semifinale di Champions contro il PSG in programma fra due settimane. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 17 aprile 2021) Kevin Deha accusato unfisico nel corso del minuto 48 di: il terzino dei Citizens è costretto ad abbandonare il match a causa di undestra. Ildi è accasciato a terra in seguito a un contrasto con Kanté, e non ce l’ha fatta a continuare: al suo posto è entrato Foden. Saranno da valutare le sue condizioni, soprattutto in vista della semifinale di Champions contro il PSG in programma fra due settimane. SportFace.

