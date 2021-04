Chelsea in finale di FA Cup: Ziyech gela il Manchester City (Di sabato 17 aprile 2021) Il Chelsea ha conquistato la finale di FA Cup superando il Manchester City per 1-0: decide il gol di Guardiola Il Chelsea ha conquistato l’accesso alla finale di FA Cup grazie alla vittoria ottenuta oggi contro il Manchester City. A decidere l’1-0 della formazione allenata da Thomas Tuchel è la rete di Hakim Ziyech. I Cityzens di Pep Guardiola hanno pagato le fatiche europee. Le dichiarazioni del tecnico tedesco. «Se giochi contro Guardiola sai di avere a che fare con il livello più alto in Europa, lo dimostrano le sue esperienze al Barcellona o al Bayern, ma anche qui al City. Il nostro obiettivo era annullare il gap con loro per novanta minuti: sono molto contento della prestazione della ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 aprile 2021) Ilha conquistato ladi FA Cup superando ilper 1-0: decide il gol di Guardiola Ilha conquistato l’accesso alladi FA Cup grazie alla vittoria ottenuta oggi contro il. A decidere l’1-0 della formazione allenata da Thomas Tuchel è la rete di Hakim. Izens di Pep Guardiola hanno pagato le fatiche europee. Le dichiarazioni del tecnico tedesco. «Se giochi contro Guardiola sai di avere a che fare con il livello più alto in Europa, lo dimostrano le sue esperienze al Barcellona o al Bayern, ma anche qui al. Il nostro obiettivo era annullare il gap con loro per novanta minuti: sono molto contento della prestazione della ...

