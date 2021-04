Champions, sorpresa per la finale: elevata percentuale di tifosi sugli spalti (Di sabato 17 aprile 2021) L’Uefa la Federcalcio turca stanno lavorando per riempire almeno al 50% lo stadio della finale di Champions di Istanbul Il calcio sta cercando di riprendersi dopo un anno di Pandemia che ha portato stadi vuoti e una forte crisi economica. E’ notizia di ieri che in Italia, a partire da maggio e nelle regioni che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 17 aprile 2021) L’Uefa la Federcalcio turca stanno lavorando per riempire almeno al 50% lo stadio delladidi Istanbul Il calcio sta cercando di riprendersi dopo un anno di Pandemia che ha portato stadi vuoti e una forte crisi economica. E’ notizia di ieri che in Italia, a partire da maggio e nelle regioni che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

oppip_ : @calledope Chelsea sorpresa in champions, poi non dire che te l’ho detto mi raccomando ???? - infoitsport : Valore rosa Chelsea: un boom in Champions e una sorpresa - mirabeack : @SLollo82 Anche l'Atalanta a cui arriva il controllo antidoping a sorpresa, non la vedo bene... Ci sono squadre com… - RiccardoAmato83 : La vera sorpresa di queste semifinali di #Champions è il #Chelsea. Tuchel non si è fatto intimorire ed è per la sec… - Boboj29 : Champions come da copione senza nessuna sorpresa Psg-Manchester City Real Madrid -Chelsea Queste le due semifinali… -