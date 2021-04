Champions League, si lavora per avere il 50% della capienza per la finale di Istanbul (Di sabato 17 aprile 2021) Il calcio mondiale sta attuando una forsennata corsa verso l’apertura degli impianti, e la Champions League non vuole essere da meno. La finale di Istanbul, in fattispecie, non vuole essere da meno. Il membro del consiglio di amministrazione UEFA e vice presidente della Federcalcio turca, Servet Yardimci, annuncia che si sta lavorando per ottenere almeno il 50% della capienza dello stadio per la finale di Champions. Il dirigente turco ha parlato ai microfoni di AS: “Come la Federazione turca e la UEFA per l’europeo, abbiamo rinviato di un anno perché questa partita fosse giocata con gli spettatori. Abbiamo speranza quest’anno, stiamo aspettando e speriamo che si possa giocare con il pubblico. Lavoriamo affinché il ... Leggi su sportface (Di sabato 17 aprile 2021) Il calcio mondiale sta attuando una forsennata corsa verso l’apertura degli impianti, e lanon vuole essere da meno. Ladi, in fattispecie, non vuole essere da meno. Il membro del consiglio di amministrazione UEFA e vice presidenteFedercalcio turca, Servet Yardimci, annuncia che si stando per ottenere almeno il 50%dello stadio per ladi. Il dirigente turco ha parlato ai microfoni di AS: “Come la Federazione turca e la UEFA per l’europeo, abbiamo rinviato di un anno perché questa partita fosse giocata con gli spettatori. Abbiamo speranza quest’anno, stiamo aspettando e speriamo che si possa giocare con il pubblico. Lavoriamo affinché il ...

