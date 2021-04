Champions League 2024/2025: ecco il nuovo format (Di sabato 17 aprile 2021) Il comitato Esecutivo Uefa approverà lunedi 19 aprile 2021, nel corso della riunione a Montreux, il nuovo format della Champions League 2024/2025 che prevede il passaggio dalle attuali 32 squadre a 36. Champions League 2024/2025: cosa prevede il nuovo format? Si seguirà sostanzialmente un modello svizzero utilizzato nei tornei a scacchi. Ogni club giocherà 10 partite(non più sei) contro 10 squadre diverse secondo un calendario che sarà strutturato sulla base delle teste di serie. L’altra novità riguarda i quattro posti in più. Uno dovrebbe andare alla Francia ( in quanto è l’unico campionato che qualifica tre squadre anziché quattro alla competizione continentale), un altro ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 17 aprile 2021) Il comitato Esecutivo Uefa approverà lunedi 19 aprile 2021, nel corso della riunione a Montreux, ildellache prevede il passaggio dalle attuali 32 squadre a 36.: cosa prevede il? Si seguirà sostanzialmente un modello svizzero utilizzato nei tornei a scacchi. Ogni club giocherà 10 partite(non più sei) contro 10 squadre diverse secondo un calendario che sarà strutturato sulla base delle teste di serie. L’altra novità riguarda i quattro posti in più. Uno dovrebbe andare alla Francia ( in quanto è l’unico campionato che qualifica tre squadre anziché quattro alla competizione continentale), un altro ...

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Cabrini: 'Pirlo? La Juve non aspetta nessuno, terrei sempre Cristiano Ronaldo. Gosens? Meglio Hakimi' Se Pirlo vincerà la Coppa Italia e si qualificherà per la Champions League, il suo primo anno non potrà certo essere buttato'. 'Gosens è l'esterno che mi ha colpito di più in questo campionato? No, ...

Pallanuoto. L'Ortigia in LEN Champions League: chance qualificazione con il Marsiglia L'Ortigia si lascia alle spalle il campionato e si appresta a salire nuovamente sul grande palcoscenico europeo. Da lunedì, infatti, i biancoverdi saranno nuovamente impegnati in LEN Champions League, con il terzo e ultimo concentramento, che si disputerà ancora una volta a Roma, nella piscina del Polo natatorio Frecciarossa del Centro federale di Ostia. Gli uomini di Piccardo ...

Serie A, Lazio a caccia della nona vittoria consecutiva in casa Leggi anche:Immobile, un gol contro il Benevento per interrompere il digiunoSERIE A LAZIO – La Lazio, domenica 18 aprile, scenderà in campo contro il Benevento allo stadio Olimpico. I biancocelesti ve ...

Pallanuoto, l’Ortigia si gioca tutto in Champions: partite da dentro o fuori contro Marsiglia e Jug L’Ortigia si lascia alle spalle il campionato e si appresta a salire nuovamente sul grande palcoscenico europeo. Da lunedì, infatti, i biancoverdi saranno nuovamente impegnati in Len Champions League, ...

