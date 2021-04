Cgia | Aumenta pressione fiscale | è al 43 | 1% Stessa soglia toccata nel 2014

Advertising

fisco24_info : Aumenta la pressione fiscale, è al 43,1%: Studio della Cgia, stessa soglia del 2014. Nel 2020 a fisco, Inps e casse… -

Ultime Notizie dalla rete : Cgia Aumenta

Oltre all'azzeramento delle tasse, l'Ufficio studi dellaauspica che l'Esecutivo metta sul tavolo almeno altri 50 miliardi di euro entro il prossimo mese di luglio che consentano di rimborsare ...il "lavoro nero": cause e modalità Nei prossimi mesi, secondo la, la situazione è destinata a peggiorare. Con lo sblocco dei licenziamenti previsti dapprima a fine giugno, per coloro che ...Studio della Cgia, stessa soglia del 2014. Nel 2020 a fisco, Inps e casse previdenziali 48,3mld in meno (ANSA) ...L’AQUILA – La crisi economica, aggravata dagli effetti della pandemia, ha prodotto la perdita di circa 450mila posti e intanto il 2021 potrebbe essere l’anno “d’oro” per il lavoro nero. Solo in Abruzz ...