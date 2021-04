Centro vaccini a Tarvisio. Si potenzia offerta in montagna (Di sabato 17 aprile 2021) “Con l’apertura oggi del Centro vaccinale a Tarvisio potenziamo l’offerta e le risposte per la popolazione della montagna: apriremo Gemona il 26, 27 e 28 aprile per le mattinate dalle 9 alle 14 e poi pensiamo a soluzioni mirate per raggiungere anche le valli. L’1 e 2 maggio riattiveremo Tolmezzo per prime dosi Pfizer e richiami. Continua quindi l’impegno per organizzare questi centri e rendere il più possibile agevole e veloce la vaccinazione. Le lamentele che ascolto talvolta sono legittime, ma si deve considerare che oltre a servire i territori più disagiati occorre continuare con un’organizzazione che punti a quota centinaia e centinaia di vaccinazioni”.Lo ha affermato il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi al termine del sopralluogo – presenti il vicepresidente del Consiglio ... Leggi su udine20 (Di sabato 17 aprile 2021) “Con l’apertura oggi delvaccinale amo l’e le risposte per la popolazione della: apriremo Gemona il 26, 27 e 28 aprile per le mattinate dalle 9 alle 14 e poi pensiamo a soluzioni mirate per raggiungere anche le valli. L’1 e 2 maggio riattiveremo Tolmezzo per prime dosi Pfizer e richiami. Continua quindi l’impegno per organizzare questi centri e rendere il più possibile agevole e veloce la vaccinazione. Le lamentele che ascolto talvolta sono legittime, ma si deve considerare che oltre a servire i territori più disagiati occorre continuare con un’organizzazione che punti a quota centinaia e centinaia di vaccinazioni”.Lo ha affermato il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi al termine del sopralluogo – presenti il vicepresidente del Consiglio ...

