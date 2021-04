C’è l’ok dell’ala cattolica: candidatura di Perifano sempre più vicina. Più complicato riunire il Pd (Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl puzzle sta per comporsi. Restano davvero pochi i passaggi che separano il centrosinistra beneventano, oggi ‘Coalizione per il Cambiamento’, dall’indicazione del proprio candidato sindaco nella sfida per palazzo Mosti. E il nome è sempre più quello di Luigi Diego Perifano. Per la fumata bianca si attende il via libera del Movimento Cinque Stelle – ma dal conclave pentastellato (attivisti, consiglieri comunali, parlamentari) non dovrebbero giungere sorprese spiacevoli – e l’assemblea di Civico22. Il movimento di Moretti e Basile si riunirà una volta concluso il lavoro dei forum tematici ma in questo caso l’esito del confronto interno è tutt’altro che scontato. Ma a prescindere dalle decisioni di Civico la corsa di Perifano proseguirà. Il profilo dell’ex presidente Asi, infatti, avrebbe ormai convinto anche ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl puzzle sta per comporsi. Restano davvero pochi i passaggi che separano il centrosinistra beneventano, oggi ‘Coalizione per il Cambiamento’, dall’indicazione del proprio candidato sindaco nella sfida per palazzo Mosti. E il nome èpiù quello di Luigi Diego. Per la fumata bianca si attende il via libera del Movimento Cinque Stelle – ma dal conclave pentastellato (attivisti, consiglieri comunali, parlamentari) non dovrebbero giungere sorprese spiacevoli – e l’assemblea di Civico22. Il movimento di Moretti e Basile si riunirà una volta concluso il lavoro dei forum tematici ma in questo caso l’esito del confronto interno è tutt’altro che scontato. Ma a prescindere dalle decisioni di Civico la corsa diproseguirà. Il profilo dell’ex presidente Asi, infatti, avrebbe ormai convinto anche ...

