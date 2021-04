Caso Zaki, Amnesty e il centrosinistra contro Draghi: "Ha sbagliato" (Di sabato 17 aprile 2021) Patrick Zaki, mentre il Parlamento vota per il sì, con l'appoggio di Liliana Segrem il governo frena sulla cittadinanza onoraria che potrebbe aiutare lo studente dell'Università di Bolgona recluso ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 17 aprile 2021) Patrick, mentre il Parlamento vota per il sì, con l'appoggio di Liliana Segrem il governo frena sulla cittadinanza onoraria che potrebbe aiutare lo studente dell'Università di Bolgona recluso ...

Advertising

amnestyitalia : La storia di Patrick Zaki si ripete. A febbraio Ahmed Samir Santawy, ricercatore e studente di Antropologia presso… - civati : Ma vergognarsi mai? - DeLuiseAngelo : @M49liberorso @EnricoLetta Si mi sembra il caso di sveltire la procedura per #ZAKI_cittadino_italiano - Nicol79938739 : RT @Bluefidel47: Ci avete fatto caso? Tutti al governo hanno un debole per le risorse e stranieri in generale. Che cacchio c'entra dare la… - Alessan77616441 : RT @Bluefidel47: Ci avete fatto caso? Tutti al governo hanno un debole per le risorse e stranieri in generale. Che cacchio c'entra dare la… -