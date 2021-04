Caso Pietro Maso | a 19 anni uccise i genitori per “fare una cosa che gli altri non potranno mai fare”

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 17 aprile 2021) Sono passati 30da quel 17 aprile 1991, giorno in cuiha ucciso, con l’aiuto di tre amici, iAntonioe Mariarosa Tessari. Si tratta di uno dei delitti più efferati, non solo per la modalità in cui è stato commesso il fatto, ma anche e soprattutto per il movente, ovvero l’eredità e la necessità di stupire i coetanei, impegnandosi in qualche glinon avrebbero mai osato commettere. La ricerca del denaro die gli amicicresce in un piccolo paesino di Verona, all’interno di una famiglia che vedeva, oltre a lui, anche il padre, la madre e le due sorelle più grandi. Durante l’infanzia, soffre di una salute piuttosto cagionevole, che ...