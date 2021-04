Cartabellotta preoccupato per le riaperture | ' Rispetto delle regole o ci giochiamo l' estate'

(Di sabato 17 aprile 2021) Che il governo abbia scelto l'azzardo lo ha ammesso lo stesso Draghi. Il problema (la Sardegna docet) è che c'è il rischio che qualcuno viva il tutto come la fine della pandemia e assembramenti, ...

Advertising

sassari68 : RT @globalistIT: - SalvatoreMirag7 : RT @globalistIT: - globalistIT : - ZGravita : RT @sottoattacco: @Cartabellotta Purtroppo abbiamo già visto il 'buon senso degli Italiani' Sono preoccupato - sottoattacco : @Cartabellotta Purtroppo abbiamo già visto il 'buon senso degli Italiani' Sono preoccupato -

Ultime Notizie dalla rete : Cartabellotta preoccupato

Globalist.it

Il rischio - sottolinea- si può tradurre in opportunità di ripresa economica e della vita di ciascuno di noi, solo se tutti osserviamo scrupolosamente i comportamenti".... si è detto moltoper l'aumento dei ricoveri in terapia intensiva come riporta Today : ... A lanciare l'allarme è stato il presidente Nino: 'Gli amministratori locali continuano ...I mesi passano e la Sicilia si avvicina sempre di più all’estate 2021: attesissima ma anche preoccupante, secondo i dati che giungono settimanalmente dai report nazionali.L’ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe, secondo cui nella settimana dal 31 marzo al 6 aprile 2021 si è riscontrato un calo dei nuovi contagi, ha svelato che c’è stata una preoccupante ... ha ...