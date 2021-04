Cartabellotta (Gimbe): “Riaperture? Senza rispetto regole ci giochiamo l’estate” (Di sabato 17 aprile 2021) “Se non osserviamo scrupolosamente i comportamenti, ci giochiamo l’estate”. Lo twitta Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, all’indomani dell’annuncio delle Riaperture di ristoranti, piscine e palestre e altre attività, a partire dal 26 aprile. “Perché il rischio ragionato delle Riaperture viaggia sul filo del rasoio”, sottolinea aggiungendo: “Draghi non ha parlato di ‘rischio calcolato’, ma di ‘rischio ragionato’ che va incontro alle aspettative dei cittadini”. “Il rischio – conclude Cartabellotta – si può tradurre in opportunità di ripresa economica e della vita di ciascuno di noi, solo se tutti osserviamo scrupolosamente i comportamenti”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 17 aprile 2021) “Se non osserviamo scrupolosamente i comportamenti, ci”. Lo twitta Nino, presidente della Fondazione, all’indomani dell’annuncio delledi ristoranti, piscine e palestre e altre attività, a partire dal 26 aprile. “Perché il rischio ragionato delleviaggia sul filo del rasoio”, sottolinea aggiungendo: “Draghi non ha parlato di ‘rischio calcolato’, ma di ‘rischio ragionato’ che va incontro alle aspettative dei cittadini”. “Il rischio – conclude– si può tradurre in opportunità di ripresa economica e della vita di ciascuno di noi, solo se tutti osserviamo scrupolosamente i comportamenti”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

cilentano_it : 'Se non osserviamo scrupolosamente i comportamenti, ci giochiamo l'estate'. Lo twitta Nino Cartabellotta, president… - sassari68 : RT @globalistIT: - SalvatoreMirag7 : RT @globalistIT: - sferriam : @Cartabellotta @pace_aurelia Non ci serve, anzi non è mai servita la #gimbe , dai - globalistIT : -