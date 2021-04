Caravaggio | la girandola madrilena

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 18 aprile 2021) «Pronto, hai saputo deldi Madrid?», «Beh certo, è mio!». Ho sentito anche questa nei giorni scorsi, quando non si è fatto altro che parlare dell’Ecce Homo apparso in Spagna. È incredibile come certi temi siano divenuti argomenti da bar: prima c’era la finale di Champions, l’elezione del Presidente della Repubblica, la morte di una regina, ora si parla della scoperta di un. Per conto mio è un fatto positivo e divertente allo stesso tempo: ma come abbiamo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.