Carabiniere spara alla moglie e si suicida | Annamaria lotta tra la vita e la morte | tutti i dettagli sul dramma ai Castelli

(Di sabato 17 aprile 2021) Nella giornata di ieri ennesima tragedia. Un altro omicidio-suicidio dopo quello avvenuto pochi giorni fa a Fiumicino, ha scosso la comunità, questa volta di Marino alle porte di Roma. Leggi anche: Omicidio-suicidio a Fiumicino, giallo sull’ora della tragedia: in una lettera il movente L’omicidio-suicidio Antonio Boccia,di 56 anni, al culmine di una lite avvenuta con laAscolese, 50 anni, ha primatodonna, poi si è tolto lacon la stessa pistola d’ordinanza. Tuttavia,, anche se in gravissime condizioni è sopravvissutafuria omicida del marito che credendola morta ha rivolto la pistola contro se stessondosi al petto. Ilera originario di ...

Agenzia_Ansa : Un carabiniere ha sparato alla moglie e si è tolto la vita con un colpo di pistola esploso con la stessa arma. #ANSA - CorriereCitta : Carabiniere spara alla moglie e si suicida: Annamaria lotta tra la vita e la morte, tutti i dettagli sul dramma ai … - Petartrzz : RT @paolodeluca72: i #legalidetentori di armi continuano a mietere vittime. - dvaldi1 : Marino, carabiniere spara alla moglie e si toglie la vita: la donna in gravi condizioni - Giovann32713588 : RT @MediasetTgcom24: Roma, carabiniere spara e ferisce la moglie e poi si uccide #Roma -

Tempo di Lettura: 1 minuto Una storia d'amore dal tragico epilogo quella che si è consumata a Marino, nel Lazio per una coppia di coniugi originaria di Sarno. Il marito, non si è mai arreso all'idea di essere stato lasciato dalla moglie ed in un atto di gelosia fuori controllo ha sparato 4 colpi alla donna con la pistola di ordinanza. Convinto di averla ...Articolo riservato agli abbonatiUna tragedia si è consumata nella giornata di ieri, venerdì 16 aprile, a Marino. Un carabiniere ha sparato alla moglie e poi si è tolto la vita, nell’appartamento in cui i due vivevano. Un gesto devas ...Il militare, 56anni e originario di Sarno (cittadina del Salernitano), ha ucciso la donna 49enne prima di puntare l’arma alla testa e di togliersi la vita. Diversi i colpi d’arma da fuoco esplosi cont ...