Campania | Roccadaspide va i lockdown fino al 2 maggio | coprifuoco alle ore 19

(Di sabato 17 aprile 2021) Non tutta lasorride dall’ultima decisione del Ministro Speranza. Come annunciato nella giornata di ieri dal Sindaco di, paese in provincia di Salerno,al prossimo 2ci sarà un. “Sono stati accertati ancora 17 casi di positività al virus Covid e 6 nuove guarigioni, pertanto, il numero degli attuali positivi L'articolo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Campania Roccadaspide

DailyNews 24

Preoccupa ancora il bollettino ordinario dell'unita' di Crisi della Regioneoggi 16 Aprile 2021 riguardante i soli tamponi molecolari processati e quelli risultati ...1 Ravello 16 ...Mentre lasi prepara al passaggio in zona arancione , il sindaco di, Comune in provincia di Salerno, ha emanato una nuova ordinanza maggiormente restrittiva., nuova ordinanza ...Per le prossime due settimane, quindi, non sarà possibile entrare ed uscire da Roccadaspide ed inoltre il coprifuoco è stato spostato alle ore 19.Nella sola giornata di venerdì, il numero delle persone vaccinate con il siero AstraZeneca in Sicilia è triplicato rispetto a giovedì.