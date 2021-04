Campagna vaccinale anti-COVID, driver through a Sturno (Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAl fine di completare la Campagna vaccinale dei soggetti over 80, disabili e fragili non deambulanti, garantendo parallelamente la somministrazione della seconda dose di vaccino per i soggetti aventi diritto che hanno già ricevuto la somministrazione della prima dose, l’Asl di Avellino ha disposto il potenziamento dei team mobili impegnati nella vaccinazione domiciliare, con l’attivazione da lunedì, 19 aprile 2021, di ulteriore 12 team mobili, oltre ai 6 già attivi per la vaccinazione dei soggetti in ADI, che opereranno dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Inoltre, per gli over 80, disabili e fragili, non deambulanti trasportabili è stato attivato un Drive through, in collaborazione con l’Esercito, per la vaccinazione in modalità drive-in. Dopo aver completato le convocazioni dei ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAl fine di completare ladei soggetti over 80, disabili e fragili non deambul, garantendo parallelamente la somministrazione della seconda dose di vaccino per i soggetti aventi diritto che hanno già ricevuto la somministrazione della prima dose, l’Asl di Avellino ha disposto il potenziamento dei team mobili impegnati nella vaccinazione domiciliare, con l’attivazione da lunedì, 19 aprile 2021, di ulteriore 12 team mobili, oltre ai 6 già attivi per la vaccinazione dei soggetti in ADI, che opereranno dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Inoltre, per gli over 80, disabili e fragili, non deambultrasportabili è stato attivato un Drive, in collaborazione con l’Esercito, per la vaccinazione in modalità drive-in. Dopo aver completato le convocazioni dei ...

Advertising

ItaliaViva : Per una campagna vaccinale efficiente bisogna avere un'organizzazione chiara e veloce: vacciniamo le persone anzian… - ItaliaViva : Riaprire in sicurezza rispettando protocolli già stabiliti, senza mettere in pericolo la salute dei cittadini e la… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre In questi giorni è partita la campagna vaccinale massiva, il suo successo dipenderà an… - bassairpinia : IRPINIA. CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID, POTENZIATA LA VACCINAZIONE A DOMICILIO-DRIVE THROUGH A STURNO -… - anis_epis : RT @alessiolasta: Il lockdown dovrebbe essere l'extrema ratio. Eppure ristoranti aperti anche di sera dal 26 aprile purché all'aperto e con… -

Ultime Notizie dalla rete : Campagna vaccinale Torna il "giallo", ma sa tanto di "verde". Partiti: ecco chi vince e chi perde sulle nuove riaperture ... dal 26 aprile si parte con una road map scaglionata, come chiedeva il centrodestra, sia pur con la consapevolezza di dover continuare a guardare l'andamento dei contagi e della campagna vaccinale ...

Vaccino, si prepara la seconda fase: l'80% degli italiani coinvolto entro l'autunno La anti in Italia entra in una fase cruciale e delicata. 'Sta andando bene - dice Mario Draghi - con tante sorprese positive e qualcuna negativa, e questo è stato fondamentale per prendere le ...

Cosa riapre in Italia dal 26 aprile: il calendario del governo per la ripartenza Dal prossimo 26 aprile sarà ripristinata la zona gialla e si potrà cominciare ad allentare le misure anti-Covid proprio da lì: il governo ha ...

Vaccini, superate 100mila dosi. Ma c'è chi rimane indietro: l'appello di una casa famiglia per disabili di Ceccano Un Ciociaro su cinque ha ottenuto almeno la prima dose di vaccino: ieri si è toccato quota 102 mila somministrazioni. «Vaccinare un quinto della popolazione Ciociara è ...

... dal 26 aprile si parte con una road map scaglionata, come chiedeva il centrodestra, sia pur con la consapevolezza di dover continuare a guardare l'andamento dei contagi e della...La anti in Italia entra in una fase cruciale e delicata. 'Sta andando bene - dice Mario Draghi - con tante sorprese positive e qualcuna negativa, e questo è stato fondamentale per prendere le ...Dal prossimo 26 aprile sarà ripristinata la zona gialla e si potrà cominciare ad allentare le misure anti-Covid proprio da lì: il governo ha ...Un Ciociaro su cinque ha ottenuto almeno la prima dose di vaccino: ieri si è toccato quota 102 mila somministrazioni. «Vaccinare un quinto della popolazione Ciociara è ...