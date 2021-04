Calciomercato Milan – Tomori | nessuno sconto da parte del Chelsea

Advertising

Gazzetta_it : #Scamacca a San Siro: il #Milan fa l'esame al gigante che studia da vice #Ibrahimovic - DiMarzio : “Potevo andare al #Milan, mi ha cercato la #ASRoma”. Ora #LuisFabiano è imprenditore: il racconto dell’ex #Siviglia… - Gazzetta_it : La #Juve si tuffa su #Donnarumma. Blitz di #Raiola a Torino #calciomercato #Milan - sportli26181512 : Tuttosport - Milan, il Chelsea non concederà sconti per Tomoti: Il Milan è intenzionato a riscattare Tomori dal Che… - Ftbnews24 : ? #calciomercato #footballnews24 #notizie #mercato #Calciomercato Milan, Scamacca strizza l’occhio: “Vice-Ibrahimov… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Calciomercato.com

1 Oggi pomeriggio si gioca Monza - Cremonese in serie B. Nella sfida tra i dirigenti exGalliani e Braida non sarà in campo un altro ex rossonero: Mario Balotelli. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , l'attaccante ha ancora guai fisici: dopo il debutto con gol di fine ...Commenta per primo Gianluigi Donnarumma e il, un rinnovo che tarda ad arrivare e che alimenta le voci di un futuro lontano da Milano per il portierone rossonero. 8 i milioni di euro offerti da Maldini e Massara , 12 la richiesta del 99 ...Il Milan è intenzionato a riscattare Tomori dal Chelsea. Si tratterebbe di un investimento importante, soprattutto a livello economico. Come riporta Tuttosport, i Blues hanno ...Uno dei prossimi nodi del calciomercato della Juventus sembra riguardare il ruolo dei portieri, con possibili novità all'orizzonte.