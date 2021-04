Calcio, tra Martina Franca e Ginosa quindici casi di corona virus Partite rinviate (Di domenica 18 aprile 2021) Di Francesco Santoro: «A seguito di test molecolari effettuati dalla FederLab, in data venerdì 16 aprile, sono state riscontrate 6 positività al Covid-19», nel «gruppo squadra. I tesserati risultati positivi sono in isolamento e monitorati dalla società, che nei prossimi giorni effettuerà nuovi test». A darne notizia è l’Asd Martina Calcio 1947, che ha chiesto e ottenuto lo slittamento della partita valida per la sesta giornata del campionato di Eccellenza in programma a Otranto nel pomeriggio. «La società biancazzurra- in virtù del regolamento che prevede il rinvio della sfida con un numero di positivi superiore a tre- ha inviato la documentazione necessaria al Cr Puglia per rinviare la gara», si legge in una nota diramata dal club itriano. Per la stessa ragione è saltato anche il match tra Deghi Lecce e Ginosa. «Un brutto focolaio ... Leggi su noinotizie (Di domenica 18 aprile 2021) Di Francesco Santoro: «A seguito di test molecolari effettuati dalla FederLab, in data venerdì 16 aprile, sono state riscontrate 6 positività al Covid-19», nel «gruppo squadra. I tesserati risultati positivi sono in isolamento e monitorati dalla società, che nei prossimi giorni effettuerà nuovi test». A darne notizia è l’Asd1947, che ha chiesto e ottenuto lo slittamento della partita valida per la sesta giornata del campionato di Eccellenza in programma a Otranto nel pomeriggio. «La società biancazzurra- in virtù del regolamento che prevede il rinvio della sfida con un numero di positivi superiore a tre- ha inviato la documentazione necessaria al Cr Puglia per rinviare la gara», si legge in una nota diramata dal club itriano. Per la stessa ragione è saltato anche il match tra Deghi Lecce e. «Un brutto focolaio ...

Advertising

angelomangiante : Il 3 ottobre del 2018 la dedica dopo il gol per quel 16enne con una gamba in mille pezzi e il rischio di un addio a… - plsgrd1965 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL 1?6?esimi di finale CALCIO ???? Scegli il miglior CALCIATORE di tutti i tempi tra:… - morfurio : RT @capuanogio: #AtalantaJuve sfida tra modelli opposti di gestione di un club di calcio. L'intera rosa dei bergamaschi guadagna meno dello… - pctransfermarkt : RT @pemphz33: Dopo l’esperienza fallita con gli Hypnotized CERCO TEAM dalla serie C in avanti ??Ruolo: CCS/CCD ?? Vengo con un progetto eSpor… - pemphz33 : Dopo l’esperienza fallita con gli Hypnotized CERCO TEAM dalla serie C in avanti ??Ruolo: CCS/CCD ?? Vengo con un prog… -