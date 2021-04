Calcio | Laporta ‘convinto’ della permanenza di Messi | ‘farò di tutto’

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr. (Adnkronos) – Il presidente del Barcellona Joanè “convinto” che Lionelrinnoverà con il Barcellona. “Farò tutto ciò che è nelle capacità del club per convincerlo a restare. è quello che stiamo facendo.è motivato”, ha detto il presidente blaugrana a Deportes Cuatro.è in scadenza di contratto alla finestagione e il futuro del 33enne talento argentino con il Barca è tutt’altro che certo, con le forti lusinghe del Paris Saint-Germain e del Manchester City. La Pulce ha segnato 23 gol in campionato e fornito otto assist in 28 presenze nella Liga con il Barca in questa stagione. L'articoloWeb.