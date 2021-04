Calabria | vasto incendio distrugge l’impianto rifiuti della Cooperativa Stella del Sud | il Comune di San Nicola da Crissa interviene subito

(Di sabato 17 aprile 2021): un devastanteha completamente distruttodi selezione deidel Sud, ubicato nella zona industriale di Sanda(Vibo Valentia) Nel tardo pomeriggio di ieri 16 aprile un devastanteha completamente distruttodi selezione deidel Sud, ubicato nella zona industriale di Sanda(Vibo Valentia). Di seguito il comunicato stampa del: “Siamo vicini a tutti gli amministratori della cooperativa, ai soci, ai dipendenti ed ai collaboratori in questo momento di grande difficoltà e ...

Advertising

MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - Creare uno dei più vasti sistemi metropolitani del Mediterraneo collegando stabilmente Reggio Ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria vasto

Sono ancora da accertare le cause che hanno portato alincendio scoppiato ieri sera . Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione e sei squadre provenienti da Vibo Valentia, ...... la piana di Gioia Tauro occupa una vasta area della provincia di Reggioinglobando molti ... E' il caso delle grotte Pignarelle dove sono state identificate tracce di uninsediamento ...L'impianto, chiuso da tempo, continuava ad essere utilizzato in modo incontrollato per ricevere rifiuti di ogni tipo, anche pericolosi ...La piana di Gioia Tauro occupa una vasta area della provincia di Reggio Calabria inglobando molti comuni pre-aspromontani ...