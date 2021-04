Cagliari-Parma | Semplici | “Ci abbiamo creduto fino alla fine Salvezza? Siamo vivi”

Advertising

DiMarzio : #SerieA | Un'immagine profonda che racchiude tutto quello che è stato questo #CagliariParma - InvictosSomos : ? Min 05. Cagliari 0-1 Parma. ? Min 31. Cagliari 0-2 Parma. ? Min 39. Cagliari 1-2 Parma. ? Min 59. Cagliari 1-3 Pa… - CB_Ignoranza : Joao Pedro che rimane a consolare Kurtic dopo la partita ?? #JoaoPedro #Cagliari #Parma #CagliariParma #SerieA - giomo2 : RT @Gazzetta_it: #CagliariParma, #Kurtic piange disperato. E Joao Pedro lo consola - sergeeej21 : RT @CB_Ignoranza: Joao Pedro che rimane a consolare Kurtic dopo la partita ?? #JoaoPedro #Cagliari #Parma #CagliariParma #SerieA https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Parma

Commenta per primo Roberto D'Aversa ha così commentato a DAZN la gara persa anegli ultimi minuti di gioco dal suo: 'Sicuramente questa sconfitta rimarrà indimenticabile per come è arrivata. Credo che la partita sotto l'aspetto del risultato e del gioco l'abbiamo ...Nel quarto anticipo della 31a giornata di Serie A, ilbatte 4 - 3 ildopo una pazzesca rimonta e continua a sperare nella salvezza, mentre i ducali sono quasi spacciati. Gli ospiti passano con Pezzella (5') e raddoppiano con Kucka (31'). ...Alberto Cerri regala ai tifosi del Cagliari la speranza di salvezza. Come aveva già fatto con la Sampdoria, anche col Parma Cerri è entrato nel finale e ha segnato il gol del 4-3 nel recupero. Il Cagl ...Il Cagliari è ancora in zona retrocessione: “La strada è in salita ma la vittoria deve darci più sicurezza, dobbiamo essere più equilibrati. In questo tipo di gare l’aspetto psicologico è determinante ...