Cagliari-Parma oggi in tv: Sky o Dazn? Orario e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di sabato 17 aprile 2021) Il Cagliari ospita il Parma nel match valevole per la trentunesima giornata di Serie A 2020/2021. Scontro salvezza da brividi alla Sardegna Arena, dove si affrontano la penultima e la terzultima forza del campionato. Entrambe le squadre sono chiamate a vincere, mentre un pareggio servirebbe davvero a poco. Leggermente peggiore la situazione del Parma, distante sette punti dal Torino (ma con una partita in più). Anche i sardi, tuttavia, non se la passano bene e non possono lasciarsi scappare questi tre punti di vitale importanza. Chi avrà la meglio? Il fischio d’inizio è fissato per le ore 20.45 di sabato 17 aprile. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Dazn 1 (canale 209 di Sky), oltre che in streaming sulla piattaforma ... Leggi su sportface (Di sabato 17 aprile 2021) Ilospita ilnel match valevole per la trentunesima giornata di. Scontro salvezza da brividi alla Sardegna Arena, dove si affrontano la penultima e la terzultima forza del campionato. Entrambe le squadre sono chiamate a vincere, mentre un pareggio servirebbe davvero a poco. Leggermente peggiore la situazione del, distante sette punti dal Torino (ma con una partita in più). Anche i sardi, tuttavia, non se la passano bene e non possono lasciarsi scappare questi tre punti di vitale importanza. Chi avrà la meglio? Il fischio d’inizio è fissato per le ore 20.45 di sabato 17 aprile. L’incontro sarà trasmesso intv su1 (canale 209 di Sky), oltre che insulla piattaforma ...

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Parma Diretta Cagliari - Parma ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming Cagliari - Parma , alla Sardegna Arena va in scena lo scontro diretto per la salvezza. " Ho fiducia, crediamo nell'obiettivo - ha detto Leonardo Semplici nella tradizionale conferenza stampa della ...

Probabili formazioni di Cagliari - Parma: confermato Vicario, out Conti Match salvezza tra Cagliari e Parma nel match valido per la 31giornata di Serie A. Alla Sardegna Arena si sfidano le squadre che occupano la zona retrocessione insieme al Crotone. Il Cagliari, terzultimo con 22 punti, ...

Cagliari-Parma: perdere significa retrocedere Cagliari e Parma si giocano una stagione nella sfida della Sardegna Arena: chi perde rischia di salutare la Serie A.

Cagliari – Parma: cronaca diretta live, risultato in tempo reale La partita Cagliari - Parma del 17 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentunesima giornata di Serie A ...

