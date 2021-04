Cagliari-Parma | le formazioni ufficiali

(Di sabato 17 aprile 2021) Nell’ultimo dei quattro anticipi odierni, valido per il 31esimo turno di Serie A, ilospita il. Ecco le scelte definitive dei due tecnici:(3-5-2): Vicario; Rugani, Godin, Carboni; Zappa, Marin, Nainggolan, Duncan, Nandez; Joao Pedro, Pavoletti. All. Semplici.(4-3-3): Sepe; Laurini, Osorio, Bani, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Man, Cornelius, Kucka. All. D’Aversa. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

