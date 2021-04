Cagliari-Parma | il gol di Kucka porta gli ospiti al doppio vantaggio VIDEO

(Di sabato 17 aprile 2021) Ildel gol di Juraj, che al 31?ilalsul campo delnell’anticipo della 31esima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Andreas Cornelius pesca in area, che rimane lucido e infila il portiere per il 0-2 a favore della formazione ospite. In alto le immagini della rete. SportFace.

0 - 2 LIVE 5' Pezzella, 31' Kucka(3 - 5 - 2): Vicario; Rugani, Godin, Carboni; Zappa, Marin, Nainggolan, Duncan, Nandez; Joao Pedro, Pavoletti. All. Semplici(4 - ...Commenta per primo Marcello Carli, direttore sportivo del, parla ai microfoni di Dazn nel pre di: 'Siamo due squadre nella stessa condizione, stiamo facendo un campionato bruttissimo e sono partite con tanta tensione e con tante sfaccettature. ...Delicato match-salvezza alla Sardegna Arena tra Cagliari e Parma. Chi perde ha più di un piede in serie B. La squadra di Semplici ha perso quattro partite di fila, l’ultima sul campo dell’Inter per ...Diretta Cagliari Parma: streaming video DAZN del match valevole per la dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A.