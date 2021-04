Cagliari-Parma | ds Carli | “Bruttissimo il nostro campionato | buttate via tante possibilità”

(Di sabato 17 aprile 2021) Marcello, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio del match contro il: “Siamo due squadre nella stessa condizione, stiamo facendo une sono partite con tanta tensione e consfaccettature. Gli episodi faranno la differenza. Ultima? Non so, il calcio ti dàma noi ne abbiamovia troppe“. SportFace.

0 - 0 LIVE Cagliari (3 - 5 - 2): Vicario; Rugani, Godin, Carboni; Zappa, Marin, Nainggolan, Duncan, Nandez; Joao Pedro, Pavoletti. All. Semplici Parma (4 - 3 - 3): Sepe; Laurini, ... DIRETTA Cagliari Parma (RISULTATO 0 - 0) FORMAZIONI UFFICIALI, VIA! Si accende la diretta di Cagliari Parma, gran bel match della trentunesima giornata di Serie A: mentre fanno il loro ingresso in campo le ... Delicato match-salvezza alla Sardegna Arena tra Cagliari e Parma. Chi perde ha più di un piede in serie B. La squadra di Semplici ha perso quattro partite di fila, l'ultima sul ...