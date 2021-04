Cagliari - Parma 4 - 3 | commento al risultato della partita

Advertising

InvictosSomos : ? Min 05. Cagliari 0-1 Parma. ? Min 31. Cagliari 0-2 Parma. ? Min 39. Cagliari 1-2 Parma. ? Min 59. Cagliari 1-3 Pa… - CB_Ignoranza : Tenetevi Psg-Bayern noi ci prendiamo Cagliari-Parma. #CagliariParma #PsgBayern #SerieA - DiMarzio : #SerieA | Un'immagine profonda che racchiude tutto quello che è stato questo #CagliariParma - Armansyah21_ : RT @IFTVofficial: 5’ Cagliari 0-1 Parma 31’ Cagliari 0-2 Parma 39’ Cagliari 1-2 Parma 59’ Cagliari 1-3 Parma 66’ Cagliari 2-3 Parma 90+1’ C… - FarinaAntonello : RT @CagliariCalcio: ?? | MATCH REPORT VITTORIA DI CUORE #CagliariParma 4-3 ???? -

Ilha battuto il4 - 3 nell'incontro valido per la 31/a giornata di Serie A. Partita rocambolesca alla Sardegna Arena. Emiliani avanti con le reti di Pezzella (5') e Kucka (31'), al 39' i ...stordito, ilpotrebbe approfittarne ancora con Pezzella, il suo tiro diventa insidioso per la deviazione di Rugani ma Vicario si supera e ci arriva. Intorno alla mezz'ora si passa dal ...Un finale al cardiopalma regala 3 punti al Cagliari grazie al gol di Cerri al 94'. I sardi per due volte sotto di due gol non mollano e la ribaltano nel finale, Parma quasi in B ..."Meriti ai ragazzi, credo sia una vittoria meritata per le tante occasioni che abbiamo creato" ha commentato Semplici.